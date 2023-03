OTSE POSTIMEHEST ⟩ Gert Jervan: Tehisintellektiga on praegu nii nagu kunagi tuumarelvadega – tõestada, et me suudame seda teha

Nii inimene kui ka tehisaju teevad loogikavigu. Aga kui lasta tehismõistusel koos loogikavigadega ehitada ilma inimese sekkumiseta juba järgmist tehismõistust või paisata veebi kogu see loogikavigu täis informatsioon, mida on kohutavalt suurtes hulkades, on tavakodanikul pea võimatu vahet teha, mis on õige, mis vale. On see nii?

Ja, päris kindlasti. Pikka aega on sotsiaalmeedias olnud näha, kui keeruline on eristada tõde valest ja oleme kuulnud Venemaa internetitrollide armeest, kes genereerivad meeletus koguses valesid. Nüüd on kõik need inimesed võimalik asendada TI-ga, mis on väga palju võimekam rünnatavad infokanalid väga kiiresti umbe ajama. Aga meil tuleb tagada, et TI uudised oleksid tõesed ehk enne väljalaskmist tuleb info üle kontrollida. Kuid on teada ka see, et neist kaitsemehhanismidest on võimalik läbi murda, ilma, et keegi või miski süsteemi sisse häkiks, vaid et TI-d on võimalik küsimustega panna genereerima infot, mis pole korrektne ehk suunata vale infot välja andma.