Ajal mil uus riigikogu pole veel kokku tulnud ja valitsus on vahetumas, on menetluses mahukas kõigi kriiside ohjamise seaduseelnõu. Kas nii olulise eelnõu peaksid kooskõlastama ametist lahkuvad ministrid ja kui jõukohane on ülimahuka seaduse menetlemine uuele riigikogule, sellest räägime Postimehe otsesaates Parempoolsete juhi ja endise peaprokuröri Lavly Perlinguga.