Otse Postimehest ⟩ Kes lõikavad kasu Politicos ilmunud laimuartiklist Eesti suunal? Vastab Kusti Salm

Kelle huvides seesugune kirjatükk avaldati? Millised on rahurahastu reeglid ja kas Eesti on neid järginud? Milliseid relvasüsteeme on Eesti enne ja pärast rahurahastu loomist Ukrainale saatnud? Neile küsimustele otsime vastuseid kell 12 algavas saates «Otse Postimehest», kus seekordseks külaliseks on kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.