OTSE POSTIMEHEST ⟩ Jüri Ratas: kandideerin kindlasti europarlamenti ja kaalun kandideerimist erakonna juhiks

Kuigi Mihhail Kõlvart seda eitab, tundub siiski, et lõhe on eestikeelse ja venekeelse Keskerakonna vahel. Kuidas teile tundub?

Keskerakond on olnud tugev rahvusgruppide ühendaja ja ma arvan, et see on olnud Keskerakonna jaoks õige suund. Siit tuleb ju ka meie nimi – Keskerakond. Ma ei arva, et lõhe on eestikeelsete ja venekeelsete inimeste vahel, kindlasti on eestikeelseid inimesi, kes täna toetavad Mihhail Kõlvartit ja venekeelseid inimesi, kes toetavad mind.

Milliste valijagruppide pärast te kõige rohkem muretsete?

Me peame saama selgust oma programmilistes põhimõtetes. Üks küsimus on kindlasti see, kuidas Keskerakond kõnetab noori, aga me peame mõtlema ka sellele, kuidas erakond kõnetab minu põlvkonda või kahekümne-kolmekümne aastaseid.

Kindlasti peaks erakond edasi arendama oma nägemust keskkonnavaldkonnast, sest kui me näeme, kuhu kogu maailm liigub keskkonnahoius, siis tuleks ka erakonnal selles vallas tugevam suund valida.

Samuti on oluline eestikeelsele haridusele üleminek. Varem ei ole Keskerakond seda toetanud, aga nüüd on seadus vastu võetud ja minu arvates ei ole õige öelda, et hakkame seda tagasi pöörama. Keskerakond peaks kasutama ära oma tugevust, mis on tasakaalustaja roll ühiskonnas ja tegema kõik selleks, et üleminek saaks olema lastele võimalikult edukas ja võimalikult vähe valuline.

Keskerakonna reiting langeb. Mida peaks tegema, et sellele langusele pidurit tõmmata?