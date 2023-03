SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: kui Venemaa paigutab tuumarelva Valgevenesse, võib ta selle paigutada ka mõnda teise riiki

Suures plaanis on, aga eelkõige tähendab see, et Valgevene territooriumile paigutatakse taktikaline tuumarelv ja seda kanda suutev mingisugune vahend. Praegu on Valgevene territooriumil kahte tüüpi kandevahendid - teatud tüüpi ründelennukid ja Iskander tüüpi ballistilised raketid. Mõlemad suudavad kanda taktikalist tuumarelvapead. Ei ole teada, kui palju tuumarelvapäid Venemaa kavatseb Valgevene territooriumile paigutada, aga ilmselt väga palju neid sinna ei viida, nii et mingit reaalset tuumaähvardust Ukraina ega kellegi teisel suunal sealtkandist püsti ei panda. Tegemist on pigem psühholoogilise rünnakuga. Ebameeldivam pool on see, et tegemist on tuumarelva levikut piiravate lepetega rikkumisega, see on aga tõsine väljakutse, kuna Venemaa ei pruugi piirduda ainult Valgevenega. Kui Venemaa on juba sellise sammu astunud ja sellele ei järgne mingisuguseid vastumeetmeid, on tal võimalik paigutada neid edasi mõnda teise riiki, kellel on Venemaaga väga head suhted. See on väike väljakutse ka Hiinale. Me ju ei tea täpselt, kuidas Hiina presidendi ja Venemaa presidendi kohtumisel Moskvas seda teemat käsitleti. Kindlasti pidi Venemaa sellest informeerima Hiinat. Me ei tea, kas Hiina on selle heaks kiitnud või ei ole, selles mõttes tuleb veel natuke oodata, et saada aimu, milline on Hiina suhtumine.