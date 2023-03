OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kõlvart: ma ei vaja, et keegi mulle truudust näitaks

Tegelikult on kaks paradigmat, mida püütakse praegu ka erakonna sees levitada. Üks on see, et meil olevat vene tiib ja eesti tiib. Mul on isegi piinlik seda tsiteerida, aga ma teen seda siiski. Väidetakse, et kuna meie eesti tiib on kuidagi nõrk, siis vene tiib võtab võimu üle, aga see on nonsenss. Kui inimesed räägivad sellest, et erakonnas on vaja muutusi, siis nende arvamus ei sõltu rahvuskuuluvusest. Kindlasti ei lähtu need inimesed, kes soovivad muutusi ja toetavad kongressil võib-olla mind, rahvuskuuluvusest. Nende seas ei ole ka sellist nägemust, et nüüd me peame valima poolt lähtuvalt rahvuskuuluvusest. Kui sellist teemat püütakse väljastpoolt peale suruda, siis ma mõistan seda, sest nii on tehtud ka varem, aga kui me hakkame selliseid sõnumeid levitama erakonna sees, siis on see kurb. Kui rääkida teisest mõttest, et koos Kõlvartiga tuleb munitsipaalpartei, siis see idee hakkas mulle isegi meeldima. Mitte küll selles mõttes, et see on Tallinna partei, vaid pigem, et oleme omavalitusetele suunatud partei. Just omavalitsused ja munitsipaalpoliitika peaksidki olema meie kõige suurem prioriteet. Ka meie organisatsioon peaks olema tugev just maakondades, sest kui meil ei ole tugevat organisatsiooni kohapeal maapiirkondades, siis ei ole meil ka Keskerakonda.