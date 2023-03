JULGEOLEK TÄNA ⟩ Mida peab NATO ukrainlastelt õppima ja kuidas valimised julgeolekupilti muutsid?

Teise teemana on saates vaatluse all valmiste järgne olukord läbi julgeolekuprisma. Tänaseks on selge, et valmiste võitjad olid Reformierakond ja Eesti 200 ning kaotajateks praktiliselt kõik ülejäänud. Nii Keskerakond, kui ka EKRE kaotasid kohti parlamendis ning Sotsid ja Isamaa samuti. Kui Keskerakond absorbeeris tavaliselt vene valijate hääled ning seeläbi oli välistatud ka vene partei teke Eestis, siis nüüd see enam nii pole. Nii Mihhail Stalnuhhin, kui Aivo Peterson said endale suure osa varasemalt Ida-Virumaal Keskerakonnale antud häältest. Kokku oli see saak umbes 8000 häält ning meenutagem, et tegemist oli valimistega, kus saavad osaleda vaid kodanikud. Omavalitsuste valimistel hääletavad praeguse seisuga ka teiste riikide kodanikud ning halli passi omanikud. Parteidel on kõvasti nuputamist, mida antud olukorras pihta hakata. Järgmistel omavalitsuste valimistel on ka osalemas elamisloaga ukrainlased ning see tähendab arvestatavat hulka lisandunud valijaid.