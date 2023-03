OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Läänemets: Alampalga tõstmisega toimubki jõukuse ümberjagamine

Kas Ida-Virumaal on piisavalt ettevõtjaid, kes tahavad seda poliitikat ellu viia?

Ettevõtjad ei pruugi tulla ainult sealt, vaid ka mujalt Eestist ja ka välismaalt.

Ideaalis võiks teha maksuerisuse. Kes loob Ida-Virumaale või Valgamaale 50 töökohta, peab selle eest järgmisel viiel aastal teatud osa vähem sotsiaalmaksu maksma. Maksuerisuse asemel võib teha ka investeeringu toetuse.

Olete öelnud, et Ida-Virumaale valitsuse esindaja büroo loomise mõte on see, et valitsus käiks ühte jalga inimestega. Aga kui inimesed tahavad venekeelset haridust ja vene televisiooni, kas teete selles osas ka erisuse?

Ei. Oleme arutanud, kuidas seal oleks vähem keelatud vene kanaleid, sest osad tarbivad neid satelliidi kaudu. Oleme sisustamas eestikeelsele õppele ülemineku otsust. Seal järeleandmist me ei tee.

Narvakad leinavad siiani avalikust ruumist eemaldatud tanki. Millega võiks selle tanki asendada?

Ma ei tea, kas selle tanki asemele peaks üldse midagi tulema üldse. Lõpuks mida nad ise valivad, seda nad valivad.

Tank see ju olla ei tohi?

Tank oli ju punavõimu sümbol, miks peaks keegi tahtma üldse uut punavõimu sümbolit?

Narvakad ju tahavad oma sümbolit. Kuidas seda muuta?

See on väga suur väljakutse. Tank oli ju selline füüsiline sümbol. Ideaal. Kui me saaks sellise füüsilise sümboli asendada vaimse pingutuse eesmärgiga, Ida-Virumaa õitsema või midagi sellist – see oleks ideaal. Mina ei ole see ekspert, kes oskaks öelda, kuidas seda teha.

Samas on selge, et see ei muutu aastaga, ei muutu käsuga.

Teine keeruline piirkond on Kagu-Eesti, ent mitmetel teistelgi omavalitsustel on rahaliselt raske. Hariduskulud moodustavad poole valla eelarvest, aga olete öelnud, et omavalitsuste juhid võiksid maakoolide sulgemisega veel oodata. Millised sihttoetused teil nende jaoks valmis on?