OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pärtel-Peeter Pere: uus trammitee on rajatud valesse kohta

Vladimir Svet : Kõige otsesemalt puudutab see rohkem kui kuut miljonit inimest, kes reisivad läbi Tallinna sadama. Teiseks on see osa RB projektist ja seob omavahel lennujaama, sadamat ja bussijaama. Nii et see on osa suuremast võrgustikust. Samuti on uus trammitee üheks võimalikuks reisitrajektooriks Põhja-Tallinna inimestele. Silmas tuleb pidada sedagi, et lisaks trammikasutajatele on projekti keskmes jalakäijad, sest just jalakäijatele ja ratturitele mõeldud liikumisruum läheb oluliselt paremaks. Tänu uue trammitee ehitusele toome jalakäijad tagasi kaubamaja ristmikule, kuna selle ületamine muutub mugavamaks ja kiiremaks.

Pärtel-Peeter Pere: See investeering, mis on tehtud, ei ole tehtud targalt. Raha läheb raisku, nii et et seda võiks nimetada Potjomkinlikuks rohepesuks. Muidugi on hea, et jalakäijad tuuakse taas maa peale, aga on ka tõsi, et see on üsna kasutu, kuna seal, kus tammed maha saeti, on praegu seitse sõidurada autodele. Kui meil on seitse sõidurida südalinnas, siis ei vähenda me mitte kuidagi autostumist. Tramm on säästlik liikumisviis, aga paraku on see trammitee vales kohas. Uus trammitee oleks pidanud minema marsruudil Liivalaia-Pronksi-Jõe, siis oleks see tõstnud rohkem inimesi autodest trammi, autostumine väheneks ja ühistranspordi kasutajate arv kasvaks. Ühtlasi oleks see pannud aluse pikemale Liivalaia trammiteele, mida on väga vaja. Nii et see trammitee on rajatud täiesti valesse kohta.