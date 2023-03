Teisipäevases Õhtu! on külas on Eesti mees, kes sattus Vene sõjaväekohustusest põgenedes hullumajja. Uurime, kuidas ta sealt pääses. Eestis valmib päikeseauto, mis hakkab Austraaliat vallutama. Jüri ja Robi said autole luua olulise detaili. Kui palju maksab mees? Sellele küsimusele hakkavad vastuseid andma näitlejad Juss Haasmaa ja Karmel Naudre.