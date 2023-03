Kas metsa raiutakse rohkem kui juurde kasvab? Millised on meie majandusmetsa varud? Kuidas on muutunud viimasel kahekümnel aastal metsade liigiline koosseis? Kas praegune raieintensiivsus on jätkusuutlik? Postimehe Fondi algatatud projekti «Eesti metsade alternatiivne hindamine» tulemusi tutvustavad projekti meeskonnajuht Lembit Maamets, ekspert ja metsamajandamise praktik Rainer Kuuba ning oma vaatenurga lisab ökoloog Asko Lõhmus.