OTSE POSTIMEHEST ⟩ Altosaar: valitsuse esindajaks Narva ei tohi kindlasti saata mingit karjääriametnikku

Kuna koalitsioonikõneluste üks osaline on ka Kristina Kallas, siis võis oodata, et midagi sellist tuleb. Nüüd on huvitava näha, kuhu nad sellega välja jõuavad. Aastate jooksul on neid eriesindajaid olnud üks kuni üheksa ja nad on tegutsenud väga erinevates oludes. Eesti Vabariigi taastamise järgselt tuli see piirkond siduda Eestiga, sest seal läksid kohalikud omavalitsusjuhid ja muud tegelased kaasa Moskva putšiga. Mina tulin sellesse rolli valitsusnõunikuna, mul tuli tuli uurida, mis olukord seal on ja mida valitsus saaks teha, et olukord stabiliseeruks.

See on tõepoolest mõtlemise koht. Kui ma aastatel 2014 kuni 2015 olin lühikest aega siseministri nõunik ja tegelesin Ida-Virumaa arengukava koostamisega, ei osanud ka mina ilmselt oma rolli õigesti määrata. Mulle tundus, et see midagi sarnast nagu oli 90-ndate alguses, et ma panen kirja, mida on vaja teha, millised on ootused ja siis leiame neile asjadele lahenduse. Selgus, et see oli täielik valearvestus, mul ei olnud tegelikult mitte mingeid volitusi. Rahandusministeeriumil oli maatriks valmis, neil oli oma nägemus, mida oleks vaja teha ja neid soove ning arengukavu, mida mina kirja panin, ei läinud kellelgi vaja. Nii et kui sinna nüüd mingi eriesindaja struktuur luuakse, siis tuleks talle anda volitused. Rahaallikat ei ole ju vaja kusagilt juurde leiutada, sest on olemas õiglase ülemineku fond. Teine pool asjast on see, et meil on seal olemas Katri Raik, Sillamäel on väga mõjukas Tiit Vähi ja ka Kohtla-Järvel on loodetavasti korruptiivse valitsemise aeg läbi. Kui tahta seda piirkonda aidata, siis seda saab teha ikkagi ainult koos omavalitsusjuhtidega.