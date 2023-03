OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kask: riigikogu saab tööd alustada ka siis, kui valimistulemuste väljakuulutamine vaidlustatakse

Üks lähtekoht, mida ka eilsel koosolekul arutasime, puudutab elektrooniliste häälte lugemist. See oli aeganõudev protsess ja tekitas väga palju usaldamatust või arusaamatust, miks elektroonilise hääletamise tulemused tulid alles kell veerand kaksteist. Elektroonilise hääletamise vaatlemine võiks toimuda rohkem kogu ühiskonda haaravalt, et igaühel oleks võimlik minna kuhugi veebikanalisse ja seda jälgida. See on koht, mida me arutame, kuidas võiks seda parandada, et kogu protsess oleks paremini mõistetav. Põhiline põhjus, miks e-hääled kahel viimasel valimisel nii hilja tulid on see, et elektroonilist häält on võimalik ka pühapäeval valimisjaoskonnas muuta, mis tähendab, et elektrooniliste häälte lugemise algus sõltub sellest, millal viimane Eestis tegutsev valimisjaoskond oma uksed sulgeb. Elu on näidanud, et nende valijate hääletamine, kes kell 19.57 valimisjaoskonna uksest sisse astusid, võtab omajagu aega, nii et seekord kinnitas viimane valimisjaoskond oma sulgumise 20.40 ehk siis 40 minutit pärast seda, kui oleks võinud hakata juba elektroonilisi hääli lugema. Sellest oli põhjustatud ka viivitus.