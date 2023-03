SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: kevadpealetung algab tõenäoliselt märtsi lõpus või aprilli alguses

Kui intensiivsed on praegu lahingud?

Lahingute intensiivsus Donetski ja Luhanski oblastis on vähenenud. Bahmuti ümbritsevad Vene väed poolkaares, ukrainlaste käes on suhteliselt kitsas maariba, mida kasutatakse varustamiseks ja haavatute äratoomiseks. Vene väed on seal kandnud tohutuid kaotusi, kõige kaotusterohkemal päeval oli tuhat sõdurit ja ohvitseri langenutena.

Vahepeal küll oli tunne, et võib-olla Bahmut jäetakse ukrainlaste poolt maha, et Vene väed ei saaks Ukraina vägesid sinna kotti võtta. Nüüd on Ukraina sõjaväe juhtkond ja poliitiline juhtkond aru saanud, et kuigi venelased jätkavad ründamist, suudavad nemad ikkagi Bahmutit hoida. Praegu ongi Ukraina taktika hoida igal pool rinnet ja kulutada Vene vägesid.

Seda eesmärki, et okupeerida märtsi lõpuks kogu Donetski oblast, venelased täita ei suuda?

Ma ei näe neil seda jõudu, neil hakkab ressurss otsa saama. Täna Ukraina kaitse peab, samas survestavad lääneriigid Ukrainat, et ukrainlased peaksid kasutama hetke ja minema vastupealetungile.

Ukraina on samuti kaotanud palju professionaalseid sõdureid. Kas lääneriigid suudavad aidata neil uusi välja õpetada?

Sealsamas Bahmutis hinnatakse kaotuste suhet üks seitsmele või üks kümnele, ukrainlased oma täpseid kaotusi ei avalda. Väljaõpetamine käib, ka Eesti õpetas välja suutükiväe meeskonnad.