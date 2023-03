OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reinsalu: eelmine valitsus tõstis lati uuele valitsusele päris kõrgele

Olete võimkõnelustel varem olnud ja ilmselt kujutate päris täpselt ette, mis seal kinniste uste taga toimub?

Arvan, et võimukõnelused toimuvad nii nagu Eesti poliitikas ikka, kui juba ühe laua taha istutakse, siis küllap sealt ka koos püsti tõustakse. Arvan, et need kõnelused toimuvad pigem kiirema tempoga. Reformierakonnal on tugevam positsion, aga ilmselt saab koalitsioonilepe olema pigem üldisem kui konkreetesem.

Olete solvunud, et Reformierakond Isamaad ei valinud?

Solvumisel ei ole poliitikas kohta. Reformierakond langetas otsuse ju lähtuvalt oma loogikast ja selle otsuse üks loogika on, anda uuele tulijale võimalus ning võtta neilt sellega ühtlasi ära võimalus kasvada opositsioonis. Edasi oli valik, kas võtta sotsiaaldemokraadid või Isamaa. Pole ju saladus, et Isamaa on olnud nii öelda jonnakam partnetr, nii et võib-olla tundusid sotsiaaldemokraadid ühe või teise asja realiseerimisel mugavamad. Isamaa siiski ilmselt ei võta opositsioonis väga käremeelset hoiakut. Kõige tõsisemates eksistentsiaalsetes küsimustes nagu julgeolek, võib moodustuv koalitsioon meie toetusega arvestada. Kindlasti on asju, kus me oleme kriitilised.

Kas erakond on valimistulemusi juba analüüsinud?