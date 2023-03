OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ossinovski: lõpetava valitsuse ministrid võiksid olla igasuguste otsuste tegemisel ettevaatlikud

Eelarvestrateegia on ju olemas ja kõigile kättesaadav, nii et see ei saanud kellelegi üllatusena tulla. Oleme elanud üle kaks kriisi ja kogu Euroopas on sarnane olukord, eelarvedefitsiidid on kasvanud. Nüüd on küsimus selles, kuidas siit edasi minna. Üks variant on öelda, et raha pole ja midagi teha ei ole võimalik, aga ma arvan, et alustaval valitsusel sellist varianti ei ole. Enne valimisi on kõige populaarsem lubadus, et tõstame toetusi, alandame makse ja viime eelarve tasakaalu, aga matemaatiliselt see võimalik ei ole ning selle sõnumi tõi ka rahandusministeerium läbirääkijatele. Kui soovida paremaid teenuseid, siis sellise maksukoormusega nagu ta meil täna on, seda võimalik teha ei ole. Sotsiaaldemokraadid on lisaks kulude poolele valmis arutama ka tulude poolt. Meie põhimõte on, et väiksema sissetulekuga inimesi võiks sellest säästa ja rohkem maksustada vara ja jõukust. Meie partneritel on mõneti teine seisukoht, aga eks need asjad tuleb omavahel läbi rääkida ja kokku leppida.