OTSE POSTIMEHEST ⟩ Võrklaev: koalitsioonikõneluste esimene teema on julgeolek

Nii et selle poolest oli see uudne läbirääkimiste algus, et oldi valmis otsima ka kokkuhoiukohti ja valmis asju muutma. Varasemad läbirääkimised on pigem alanud sellega, et meil on vaja hästi palju sinna või teise kohta raha panna.

Olles varem neid läbirääkimisi pidanud ja teades riigi rahanduse seisu, teades seda, et kulusid tuleb aina juurde ja teatud kulud on paratamatud – õpetajate, päästjate ning politseinike palgad, teedehooldus, investeeringud – ei ole neid kohti kindlasti lihtne leida. Ma arvan, et see on väljakutse kõigile. Samas on hea meel selle üle, et kõigil osapooltel on tahe neid kohti otsida.

Nii et keegi esimesel kohtumisel punaseid jooni ei seadnud – et see on meie valimislubadus, mille me peame ellu viima, muidu ei ole võimuliidus mõtet olla?

Punaste joonteni me esimesel kohtumisel ei jõudnud ja ma loodan, et ei jõua ka. Täna avavad kõik erakonnad oma plaanid ja soovid, mida nad tahaksid koalitsioonis ära teha. Meie ja sotsid oleme olnud valitsuses, Eesti 200 on uus tulija, aga kindlasti ei peaks tekkima tunnet, et üks valitsus läheb edasi ja keegi kuskilt tuli juurde. Me oleme laua taga võrdsed, võtame aega üksteise kuulamiseks ja siis saame hakata otsustama.