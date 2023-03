SÕJASTUUDIO ⟩ Nähtava sõja ees ja kõrval käib pidev luuresõda. Mida see Eestile tähendab?

Eesti on olnud üks edukamaid spioonide tabajaid ning Venemaa mõjutustegevuse eest hoiatajaid. Mitmed Lääne poliitikud on tunnistanud, et oleks pidanud võtma neid hoiatusi tõsisemalt.

On selge, et varjatud sõda käib ikka edasi ning luure surve pole vähenenud. Erinevalt Venemaa armeest, mis on kandnud suuri kaotusi inimjõus, on julgeolekuteenistused oma võimed säilitanud ning muutnud oma tegevust kohati veelgi varjatumaks.