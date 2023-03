OTSE POSTIMEHEST ⟩ Hõbemägi: kui juba Kert Kingo juhitud komisjon e-hääletamises midagi kahtlast ei leidnud, siis vaevalt, et keegi teinegi leiab

Aivar Reinap : Valimistulemus näitab, et rahvas nõuab nüüd liberaalsemat valitsust ehk siis Eesti 200, Reformierakond ja sotsid, – see annaks Reformierakonnale väga suure mänguruumi, 60 häälega oleks juba võimalik igasuguseid asju ära teha ja see võimaldab jätta ka väiksemad partnerid vähema arvu ministrikohtadega. Ei pea enam tegema nii, et kõigil on kolmandiku ministrikohti. Kuna Reformierakond on nüüd jagaja rollis, saab ta tõenäoliselt pooled ministrikohad ja paremad võimalused. Seega on neil võimalik juba edasi mängida, kas lasta valitsusse Isamaad või sotse. Äärmisel juhul on võimalik ka Keskerakonnaga rääkida. Tegelikult on mänguvõimalusi palju, arvan, et paljud on valmis Reformierakonnale vastu tulema.

Priit Hõbemägi: Õppetunde on selles asjas hästi palju. Esimene on see, et Venemaal on õnnestunud tekitada Ida-Virumaal olukord, kus esile on kerkinud liider, kes suudab koguda oma putinistliku agenda taha inimesi. See on masendav, et meil on üks inimene, kes on saanud palju hääli, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kelle puhul on selge, et kogu tema tegevus on suunatud Eesti Vabariigi järjepidevuse vastu, ta võitleb selle vastu aktiivselt ja tal on palju pooldajaid. Me ei saa lubada, et Stalnuhhini ja Petersoni taolised liidrid jäävad sinna oma tööd tegema.