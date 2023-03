Jüri Butšakov hakkab juhtima uut saadet «Tähtede täht». Mis see on ja mida põnevat on saates tulemas räägivad saatejuht Jüri Butšakov ning osalejad Getter Jaani ja Stefan. Läksime koos NOËP-ile külla, et ka meie Brad Pitti ja teiste kuulsustega ühte videosse saaksime. Uurime, miks läbiti Rail Balticu planeeritav trass jalgsi.