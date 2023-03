OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kaspar Oja: Eesti majandus on nagu Ameerika mägedel, kas hästi kõrgel või väga madalal

Aga kui palk pole mitu aastat tõusnud?

Kindlasti on ka neid. Nendel on selle kiire inflatsiooni juures kindlasti keerulisem.

Mida sel juhul soovitate – töökohta vahetada?

Hüplikul ajal, kui majandus langeb, on alati riskantne töökohta vahetada. Aga eks igaüks peab ise oma võimalusi analüüsima ja vaatama, kas ta on valmis neid riske võtma.

Teine võimalus on tööandjalt välja nõuda kõrgem tasu. Kui töötajad on selles massiliselt edukad, võib see omakorda kergitada hindasid.

See on tõsi, et kui hinnatõus läheb palkadesse, mistõttu tõusevad tootmiskulud, siis inflatsioon püsib. Seda tuleb alla tuua. Muidugi, see tähendab seda, et inimeste kohandumine saab olema keeruline. Kahjuks see nii ongi, et inflatsiooni aeglustamisega seotud poliitikameetmed tähendavad leibkondadele enamasti ebameeldivusi. Inflatsiooni alla toomiseks tõstetud intressid toovad suurele osale inimestest suuremaid kulutusi. Muidugi on see ebameeldiv.

Peagi pääseb ametisse uus valitsus. Aga juba praegu on riigieelarve defitsiidis ja seal pole katet hiljuti tõstetud peretoetustele, tulumaksuvabale miinimumile või hooldekodutasudele. Ennaktempos kasvavad kaitse-, tervishoiu- ja hariduse kulud. Kas näete öösiti hirmuunenägusid sellest, kui palju kohustusi riigieelarve uute valimislubaduste täitmisega juurde saab?

Mul on raske uskuda, et riigieelarvet veel halvemaks keeratakse, sest see defitsiit on juba küllaltki suur. See tähendab laenuvõtmist ja kuna intressimäärad on kasvanud, siis intressimaksmine hakkab valitsust pitsitama. Võime olla olukorras, kus tuleb kokku uus valitsus ja leiab, et väga palju muudatusi teha ei saagi. Teine variant on kokku leppida, milliseid makse tõsta või millised hüved ära jätta.

Majandus jahtub veel mõnda aega. Kuhu valitsus võiks raskel ajal investeerida?

Ma arvan, et pikaajalised teemad ei ole muutunud. Põhiküsimus lähiaastatel saab olema energeetika, kus tuleb teha kiire pööre, sest võetud ambitsioonid on väga suured. Kui Eesti soovib 2030. aastal olla süsinikuvaba elektritootmisega, siis tuleb teha otsuseid, et erasektor saaks investeerida. Erasektoril on tugev tahe, aga puudub võimalus.