VALIMISSTUUDIO ⟩ Erakondade juhid läksid Postimehe suures valimisdebatis raksu iga asja pärast

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et nad on oma vigadele otsa vaadanud ning teinud palju selle nimel, et ajalugu ei korduks. Mäletatavasti võitis Reformierakond küll häältesaagiga eelmised valimised, kuid koalitsiooni panid kokku hoopis Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Kallase sõnul on tehtud valitsuses koostööd kõikide erakondadega peale EKRE. Samas nentis ta, et suures plaanis seisneb valik selles, kas valitsuse moodustab Reformierakond või EKRE. «Nii et kui ei ole soovi, et EKRE saab peaministriparteiks, peaks kindlasti toetama just Reformierakonda,» lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets viskas kaika EKRE kodaratesse, öeldes, et EKRE ei taha ohjeldada hinnatõusu, vaid jagada tasuta elektrit. Lahendus on tema sõnul tegelikult palgatõus. Reitingute ja koalitsiooni kohta mainis Läänemets, et esimene asi, mille järgi valikuid tegema hakatakse, on just nimelt see, kas saadakse EKREIKE (EKRE, Isamaa, Keskerakond) või Euroopale avatud koalitsioon.

Eesti 200 esimehel Lauri Hussaril tuli vastata küsimusele, kas nende erakonna näol on tegemist Reformierakonna truu kannupoisiga. Hussari sõnul on neil suur ühisosa kõigi erakondadega, sealhulgas Reformierakonnaga. «Reformierakonnaga jagame me ka ühiseid liberaalseid väärtusi,» sõnas ta ning kinnitas, et Eesti 200 läheb siiski oma programmi ellu viima. Hussar ütles, et koostööd Keskerakonnaga nad ei välista, kuid selleks peaks Keskerakond olema valmis muutusteks.

Euroopa Liit ja Venemaa