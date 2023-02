VALIMISSTUUDIO ⟩ Eeva Helme: Martin ei öelnud, et ma pean kandideerima

Luisa Rõivas rääkis, et kuna tema väärtused on alati kattunud Reformierakonna omadega, siis ei ole ilmselt kellelegi üllatus, et ka tema jaoks on kõige olulisem julgeolek. «Mul on kolm last ja mulle ei meeldiks istuda nendega oma kodu keldris ja neile seal makarone keeta.»

Ta lisas, et oluline on ka vaimne tervis ning on tore, et erinevad poliitikud on hakanud sellele tähelepanu pöörama. Veel on Rõivasele tähtis eestikeelne haridus ning ta loodab, et ühel päeval jõutakse ka maksuteemaga tagasi sinna, et ettevõtlikke ja edasipüüdlikke noori ei karistata maksudega.

Helme sõnul on elu näidanud, et lahendamist vajavad teemad võivad kerkida järsku. Ta tõi näitena aktsiiside tõstmise, mille tulemusena hakkas maksuraha liikuma Lätti ja covidi.

Tähtsaks peab ta seda, et elu maapiirkondades ei tõmmatakse enam kriipsuvõrragi tagasi. «Ma võitlen juba teist aastat koolide eest, et kahte kooli ei pandaks kinni ja nelja puhul, et neid ei kärbitaks olematuks. Ma tahan seista selle eest, et Eesti riiki ei tõmmataks enam koomale. Me ei tohiks alla anda selles, mille jaoks meie riik põhiseaduse järgi loodud on.»

Poliitilist sopaloopimist Eeva Helme ei karda. «Olen seda nii lähedalt näinud ja olen ka selle tõttu ise väga haiget saanud. Ma ei taha sellest isegi rääkida, sest see ei ole kohane, sa pead olema tugev, kas terasest või vähemat rauast.»