OTSE POSTIMEHEST ⟩ Särekanno: Venemaa ja Valgevene piiril toimuvat jälgitakse pidevalt

Me oleme üsna eesrindlik riik. Ka kõikide erinevate Schengeni hindamiste raames on meid vaadatud kui musternäidet, kuidas piiri peaks valvama ja kuidas piiri infrastruktuuri peaks arendama. Seesama mudel, mida Eesti teeb siin, on tegelikult see, mida kõik meie naabruskonna riigid samuti teevad. Täna tegelevad kõik piiritaristu arendamisega, valmistudes paralleelselt hübriidrünnakuteks, nii et mõnes mõttes oleme olnud siin suunanäitajad. Samas ei ole Eesti olnud väga suur migratsiooni sihtriik ega transiidiriik. Me ei ole traditsiooniline kanal, kust Euroopasse sisenetakse, need kanalid on ajaloolistel põhjustel mujal. Väga suur osa tänastest illegaalselt Euroopasse saabujatest tulevad pigem Vahemere ja Balkani piirkonnast. Idapiir ei ole olnud suur rändepiirkond, siin on aga teistlaadi ohud. Me ju nägime poolteist aastat tagasi, mis toimus Valgevene-Poola piiril ja mis toimus Valgevene-Leedu piiril.

Tarasid on ehitatud ka varem ja kui vaadata, kuidas Eestis kogu piiritaristu arendamise projekt alguse sai, siis see oli Eston Kohveri juhtum aastal 2014. aastal. Piiri kui sellist tuleb alati vaadata laiemas kontekstis. Kõik see, mida me näeme piiril ja millega piirivalvurid peavad silmitsi seisma, on tegelemine tagajärgedega. Suures plaanis see seotud kõigega, mis toimub meie ümber. Mis toimub Ukrainas, mis toimub Süürias, mis toimub teisel pool Vahemerd. Väga suur osa sellest, kuidas rändevood siia jõuavad, kuidas nendega tegelda, peitub nendes riikide, kes on meie ümber. Mis tähendab seda, et väga palju energiat, raha ja investeeringud peab liikuma sinna, kus reaalselt on nii tulijad kui ka need, kes on transiidiriigid. Näiteks oli eelmisel aastal Euroopa Liidus rekordarv illegaalseid piiriületusi ja see ei ole seotud ukrainlastega. Ukrainlased ei ole illegaalsed piiriületajad, neil on täiesti seaduslik alus tulemiseks. Ukrainlaste kõrval oli illegaalseid piiriületusi 330 000 ja neist kolmandik seondus Ungari ja Serbia piiriga, kus ometi on ehitatud aastate jooksul pikad piiriribad, panustatud väga palju piirivalvesse ja piiri turvalisusesse. Paraku oli Lääne-Balkanile kogunenud väga palju erinevaid potentsiaalseid sisserändajaid, nii et kogu see piirilõik sattus ikkagi väga suure surve alla. Seega ainult piiritaristu ehitamisest ja sellele lootmisest ei piisa. Vaja on ka täiendavaid meetmeid, kuidas reageerida, kui keegi piiriületuse toime paneb. Veelgi enam on vaja investeerida sellesse, et teisel pool piiri oleksid partnerid, kes tegeleks meie muredega. Eesti vaates ongi kõige suurem murekoht see, et meil ei ole seal teisel pool piiri partnerit. Tänastes oludes on pigem tegemist väga suure julgeolekuriskiga.