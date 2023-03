Neljapäevases Õhtu! saates selgitame välja, kumb on parem valetaja - Ivo Linna või Robert Rool. Saame teada, millised sel aastal Oscarile nomineeritud filmid on Franz Malmsteni lemmikud ning teeme otselülituse Los Angelese Hollywood Boulevardile. Lisaks on DJ-de päeva puhul külas kaksikvendadest koosnev DJ-duo Bombossa Brothers.