OTSE POSTIMEHEST ⟩ Parmas: ei ole normaalne, kui surmahaigusega narkomaan on kohtu all, aga seljavaluga valgekrae vabastatakse

See on laiem küsimus, me ei räägi siin ainult Romeo Kaldast, meil on hiljuti olnud teisigi juhtumeid, mis on põhjustanud ühiskonnas arusaamatust ja pahameelt, et miks inimesi ennetähtaegselt vabastatakse ja miks prokuratuur ei ole seda mõnedel juhtudel ka vaidlustanud. Prokuratuuri seisukohast on küsitav, miks meie oleme üldse selles menetluses osalised, sest tegelikke argumente, mille põhjal saaksime anda oma põhjendatud hinnangu, kas inimese vabastamist toetada või mitte toetada, prokuratuuril ei ole. Pärast seda, kui inimene on süüdi tunnistatud ja saadetud kinnipidamisasutusse karistust kandma, puudub prokuratuuril temaga igasugune kokkupuude. Riigikohus on korduvalt öelnud, et see, mida tuleb arvesse võtta kellegi ennetähtaegselt vabastamisel, ei ole enam tema toimepandu raskus, vaid inimese muutumine, inimese areng vanglas. Paraku ei tea prokuratuur sellest midagi. See, et maakohtul oli vähem informatsiooni, on tegelikult näide meie õigusmaastikul valitsevast segadusest selles küsimuses ehk mille alusel ikkagi tuvastada, kas keegi on ennetähtaegselt vabastamist väärt ja milline üldse peaks olema Eesti poliitika selles küsimuses. Kas see peaks olema rangem või kas see peaks olema suur erand, eriti just raskeid kuritegusid toime pannud isikute puhul. Kas peaks olema kuritegusid, mille puhul me ei võta seda üldse arvesse, et keegi võib olla muutunud, me ei anna lihtsalt andeks.