VALIMISSTUUDIO ⟩ Laanet: me ei saa hakata helikopterilt relvi külvama, sellega kaasnevad tõsised riskid

Kalle Laanet : Minu arvates räägib EKRE juhtkond väga selgelt jätkuvalt Kremli jutupunkte, sest Kremli eesmärk ongi tekitada usaldamatust ametkondade vastu, väites, et kõrgemad riigiametnikud on vaja välja vahetada ja nemad valivad uued. Kui me toome paralleeli sellega, mis toimus Aafrikas Malis, siis käitus Wagneri rühmitus ju täpselt samamoodi või kui me vaatame, mis toimus Ameerika Ühendriikide presidendivalimistega või toome Moldova sisse - kogu aeg üritatakse tekitada siseriiklikult usaldamatust, leida need erakonnad või isikud, kes on Euroopa Liidu ja NATO vastased ja läbi selle tekitada siseriiklikku vastasseisu, see on ju täpselt sama muster.

Kalev Stoicescu: Laiapindne riigikaitse hõlmab ühest küljest sõjalist kaitset, see on kaitse-eelarve, mis on 3 protsenti, üle miljardi euro, see läheb kaitseministeeriumile ja siin on pilt selge. Mis puudutab mittesõjalisi kaitse- ja julgeolekuteemasid, siis need ei ole uued kulud, vähemalt mitte suurem osa neist. Need sisaldavad sisejulgeolekut, mis on siseministeeriumi real, siis me võime mõelda RIA-le ja me võime isegi mõelda ERR-ile, kes osutab elutähtsa teenusena kriisikommunikatsiooni. Poliitikud peavad mõtlema laiapindsele riigikaitsele süsteemselt ja inimesed peavad aru saama, mis see kõik kokku maksab. See süsteem ei ole mõeldud ainult sõja puhuks, vaid peaks toimima mistahes kriiside puhul. Uued kulud, millesse tuleb investeerida, on elanikkonna kaitse. Aga selleks kõigeks on vaja poliitilist kokkulepet ja seetõttu me ütlemegi, et kulutused sellele on kuni kolm protsenti. Tulevikus tuleb sõlmida parteide vahel kokkuleppe, mida laiapindne riigikaitse endas sisaldab.