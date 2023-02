OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ratnik Selveritest väljastatud ID-kaartidest: lubasime täna hommikuks uusi dokumente, kuid seda segas meie süsteemide rike

Paraku on nii, et mured tulevad ikka käsikäes. Meil oli eile kindel veendumus, et täna hommikuks on kõigi 1631 inimese ID-kaardid teenindustes, aga päris nii see ei juhtunud. Põhjus oli selles, et eile alates kella kahest kuni kuueni olid meie infosüsteemid rivist väljas. Me küll jõudsime teenindustesse kohale saata rohkem kui 1200 inimese dokumendid, aga umbes 300 dokumenti jõudis kohale alles täna kella üheks.

Selveritest väljastati kõiki kaardi kujul dokumente – elamisloakaarte, ID-kaarte ja väljastati ka passe. Tänase seisuga me jätkame Selverites passide väljastamist, nii et kui inimene soovib vaid passi, siis seda saab jätkuvalt Selverisse taotleda. Ka sinna juba tellitud passid saab Selveritest kätte. Ajutiselt peatasime kaardikujul dokumentidega seotud väljastused, kuni RIA annab meie partneriks olevale usaldusteenuse osutajale vajaliku loa. Pärast seda saame jätkata ka kaardi kujul dokumentide väljastamist Selveritest. Tõsi on see, et PPA-l endal on väga piiratud arv saale ja järjekorrad on seal ääretult pikad. Kui tuua näitena, et millal inimene saaks lähima aja broneerida, et üldse dokumenti kätte saada, siis Tartus saab selle alles aprillikuusse, Tallinna Pinna saalis märtsikuusse, Pärnusse on võimalik aega saada ka veebruarikuusse. Ootejärjekorrad on pikad ja inimesi on palju, nii et Selverite näol ei tegele PPA pelgalt toreda projektiga, vaid see on väga pikalt klientide poolt oodatud teenus. Kui nüüd vajalik väidetavalt puudu olev luba on ka olemas, siis kindlasti Selverites pakutav väljastamisteenus laieneb, meie siht on üle Eesti 40 väljastuskohta.