SÕJASTUUDIO ⟩ Raivo Vare: tõeline tagasilöök tuli Vene majandusele alles jaanuaris ja see protsess jätkub

Nüüd ennustatakse, et see on jätkuv protsess ja väga terav, sest ei ole võimalik asendada kogu ulatuses kaotatud Euroopa turgu. Nii et tagasilöögid Vene majandusele alles tulevad.

Hirm selle ees, kuidas talv Euroopas üle elatakse, oli päris suur, nüüd vist võib öelda, et talv sai üle elatud ja midagi eriti hullu ei juhtunudki?

Siin tuleb silmas pidada kahte asja: esiteks oli talv soojem, kui kardeti, ja teiseks oli hoidlates väga palju gaasi. Nii et selle talve lõpuni me veame gaasiga välja ning naftat ja naftatooteid saame mujalt, ei ole hullu.

Häda on aga selles, et järgmine aasta on alles ees ja me ei tea, milline talv tuleb, nii et meil on vaja hakata selleks varuma. Praegu on olukord selline, et firmad, kes varusid oma hoidlad gaasi täis, tegid seda kõrgete hindadega. Nüüd on hinnad alla läinud ja uue talve tulekuni ei ole gaasihoidlate tühjendamine sama hinnaga enam võimalik, mis tähendab majanduslikult kahjumeid.

Järgmiseks talveks tuleb varuda gaasi nii, et venelastega ei saa ega tahetagi arvestada, ning selle tulemusena tekib olukord, kus gaasi peab hakkama kusagilt mujalt tooma, aga see on tehniliselt keerukas ja vajalikust kogusest jääb ikkagi paarkümmend protsenti puudu. Seetõttu võivad hinnad hakata tuleval talvel taas üles ronima.

Kuidas on kaitsetööstus sõja-aasta jooksul muutunud? Relvi ja laskemoona vajatakse ju kogu aeg juurde, kas kaitsetööstus on kohanenud pika sõja puhuks?