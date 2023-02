OTSE POSTIMEHEST ⟩ Oja: tuludeklaratsiooni esitajatel on MTA lehel oma sissepääs, et nad ei ummistaks kogu e-maksuametit

Enamasti on annetuste andmed deklaratsioonil olemas, sest annetuste deklareerimist on juba nii palju aastaid tehtud ja ka need organisatsioonid, kes kuuluvad tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja, on sellega kursis. Lisaks tuletame neile juba aasta lõpus meelde, et andmete esitamise tähtaeg on 1.veebruar. Kui annatust ikkagi eeltäidetud deklaratsioonil paista, siis on võib-olla tegemist sellega, et annetus sai tehtud telefoni teel. Eelmisel aastal tehtigi väga palju annetusi just telefoni teel ja telefoni teel annetuste tegemist kahjuks ei ole võimalik identifitseerida ehk kui te helistate, siis teile lihtsalt öeldakse, et tänan, olete annetuse ära teinud ja kõik. Te ei ütle sinna ei oma isikukoodi ega lähe ID-kaardiga ennast tuvastama. Nii et kui seda annetust deklaratsioonil ei ole, siis tuleks meenutada, millal see tehtud sai. Kõige paremini saab selle info kätte oma telefonioperaatori arvelt kõneeristuse alt, seal on näha summa ja number, kellele te annetasite ja sealtkaudu saab omakorda leida organisatsiooni nime. MTA on omalt poolt just lähtudes Ukraina sõjategevusest pannud kodulehele üles suuremad organisatsioonid, kes annetusi korjasid ja ka nende rekvisiidid ehk sealt saab abi, et annetused ära deklareerida.