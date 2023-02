VALIMISSTUUDIO ⟩ Randpere EKRE-le: See on Robin Hoodi jutt! Toote tagasi nõukaaja majandusmudeli?

Kiik: Kui me tulime valitsusse 2016, siis me panime lisaraha tervishoidu, lisaraha kohalikele omavalitsustele, maaelusse, haridusse, väga paljudesse valdkondadesse, kus oli pidev alarahastus. Siiamaani on, sest teie arusaam on tõesti, et hoiame eearved balantsis, valdkonnad närbuvad vaikselt, eratervishoid kasvab, inimeste omaosalus kasvab, hariduse kättesaadavus on ka iga inimese mure. Loomulikult, meie maailmavaated ongi erinevad. Ja rääkida, et me andsime teile üle kehva eelarve! Me tulime covidi pandeemiast välja ühe parema riigina Euroopas tänu kiirele majanduskasvule. Rääkida nüüd, et teie olete hädas sellepärast, mida Keskerakond tegi. Ei te olete hädas, sest te olete ise kokku pannud eelarve, mis on igal aastal miljard või rohkem miinuses ja nüüd räägite, kui keegi oleks 200 miljonit reservi pannud, et see oleks teie miljardeid päästnud.