SÕJASTUUDIO ⟩ Kannik raketi sattumisest naaberriikide õhuruumi: selle trajektoori saab täpselt välja selgitada

Ameerika Ühendriigid on küll Ukraina kõige tugevam toetaja, aga järgmisena tulevadki need riigid, kelle juhtidega Ukraina president kohtus, ja siis Euroopa riigid tervikuna. Nii et see oli Euroopale tugev sõnum ja ma arvan, et see oli oluline ka strateegilise initsiatiivi mõttes. Kõik signaalid, mis annavad märku, et me kõhkleme läänes Ukraina toetamisel, annavad venelastele kindlust, et tasub proovida, äkki nad ikkagi väsivad enne ära kui meie. Vastupidised signaalid on jälle venelastele heidutuseks, nad näevad, et kui nemad on valmis jätkama, siis ka teine pool on valmis jätkama, ja nende soovitud lõppu pole sellel sõjal tulemas. Mis puudutab hävitajate andmist, siis need signaalid, mis Euroopast on tulnud, on läinud paremaks kui veel mõne nädala eest. Mäletatavasti vastas USA president mõne nädala eest vastuseks hävitajate soovile «ei», mis oli äärmiselt ebaõnnestunud kommunikatsioon, nagu ka Saksa liidukantsleri oma, et pole plaaniski anda. Nüüdsed signaalid nii brittidelt, prantslastelt kui ka hollandlastelt on olnud märksa paremad.