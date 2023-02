Valimisstuudio ⟩ Margus Tsahkna: Makse ei tohi tõsta

Küsimus on ka see, mida inimene tegelikult selle raha eest saab, aga praegu see raha süsteemis inimesteni ei jõua, sest süsteem on keeruline ja see ei näe inimest. Tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda tuleb koos vaadata. Ja see, mida me tahame teha, on personaalne konto, millega tekib inimese vaade – on terviseprobleemid, on toimetulekuprobleemid ja nii me suudame sellele inimesele vormida vajalikud teenused ja võib-olla ka vajalikud toetused.