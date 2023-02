OTSE POSTIMEHEST ⟩ Merike Hallik: turistide jaoks pole enam piisavalt otselende

Selgelt on lennuhinnad läinud kõrgemaks. Kui vaadata ükskõik milliseid piletihindu maailmas, siis on need tõusnud ja ega seda keegi ka seleta, miks nad tõusnud on. Tehakse küll kampaaniaid, kus öeldakse, et tulge ja ostke hea hinnaga, aga kui ostma hakkad, siis on nad ikkagi kallimad kui olid 2019. aastal ja enne seda. Kui vaadata pakettreise kogu Euroopas, siis ka need on läinud kallimaks. Mitte küll igas riigis, küll aga on nad kallinenud meie jaoks seni odavates riikides nagu Egiptus, Türgi ja Kreeka, kes on kõik oma hindu natuke kergitanud. Üldiselt on nii, et need kohad, mis ka varem olid parema kvaliteedi ja kõrgema hinnatasemega, on jäänud samaks. Euroopas on aga juurde tulnud uusi reisisihtkohti, näiteks Montenegro, mis kindlasti väärib tähelepanu ja on täna väga odav, aga kui võrdleme teda naaberriigi Horvaatiaga, siis tõenäoliselt järgmisel või ülejärgmisel aastal on ka Montenegro hinnatõusu teel.