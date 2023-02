SÕJASTUUDIO ⟩ Saks: jalaväerünnakutega ei ole võimalik Donbassi vallutada

Me küll loeme siin mehi, aga kõige olulisem on ikkagi see, et jalaväerünnakutega ei ole võimalik Donbassi vallutada, selleks on vahemaad liiga suured. Venemaa on ju traditsiooniliselt kasutanud pealetungideks lisaks soomusväele, mida on napimaks jäänud, ka lennuväge, suurtükiväge ja raketiväge, aga kõigi nende kasutamisega on praegu probleeme. Niipea kui venelased üritavad kasutada soomusväge või lennuväge, lähevad nende kaotused kohe suureks.

See on väga tundlik teema, sest just sõja esimeses faasis olid lennuväe kaotused ulatuslikud ja pärast seda loobusid venelased lennuväe aktiivsest kasutamisest. Aga pealetung tõepoolest juba käib, sest Venemaa president nõuab juba ammu kogu Donbassi vallutamist, aga nad lihtsalt ei ole seda pealetungi saanud niimoodi käima, et Ukraina väed oleks hakanud suuremal alal taanduma.

Elu on näidanud, et kui Venemaa president midagi nõuab, siis tavaliselt lõpeb see suuremate kaotustega?

Seda kindlasti, nende kaotused on praegugi väga suured. Ma selles plaanis ei kujutagi ette, kui palju nad lisaväge rindele veel paisata saavad, sest nad kaotavad ainuüksi langenutena keskeltläbi 700 meest päevas, sinna juurde veel haavatud ja vigastatud. See tähendab, et sõjavägi sulab väga kiiresti. Ma hästi ei kujuta ette, kui palju rohkem oleks võimalik veel mehi lahingusse saata.

Kas ukrainlased suudavad venelaste intensiivsema pealetungi korral vastu pidada?

Nad teevad seda kogu aeg, Bahmuti linna ümbruses on nad vähehaaval taktikaliselt taandunud. Põhilised lahingud käivad praegu veel Kreminna juures, mis asub Sjeverodonetskist natuke põhja pool, Bahmuti juures, mida venelased ründavad juba juuli lõpust saadik, ja Donetski juures, kus on rindejoon olnud 2014. aastast.