SÕJASTUUDIO ⟩ Madis Mikko: see, mida venelased võivad teha, on ühele lääne inimesele ikkagi uskumatu

Ukraina sõjaväeluure teatel peaks sõjas algama varsti aktiivne faas. Kas siin peetakse silmas 24. veebruari, kui on selle invasiooni esimene aastapäev?

Seda on väga raske öelda, mis täpselt sõjaväljal toimub, sõda on keeruline. Venemaaga on see häda, et massi on neil palju – neil on palju rauda ja on ka palju inimesi. On selge, et mõlemad pooled valmistuvad millekski, aga mis kuupäeval ja mis kell see toimub, seda me ei tea.

Miks ei ole sõjas juba tükk aega olnud suuremaid läbimurdeid, kas süüdi on ilm või pole kummalgi poolel selleks jõudu?

See on mõlema kombinatsioon. Kliima mängib kindlasti oma rolli, sest Ukrainas on maa pehme ja midagi ei ole teha, tankid ei liigu sellistes tingimustes. Muidugi proovivad nii Venemaa kui ka Ukraina ennast ümber grupeerida ja kevade poole läheb kahjuks uuesti andmiseks.

Kui venelased ründavad, siis kus?

See on jälle selline sõjatarkus, mida kumbki pool oma planeerimistubadest välja ei lase, aga eks seda on oodata ikka seal, kus on suuremad koondumised.

Nüüd on hakatud rääkima, et Vene sõdurite arv Ukraina piiri ääres on suurem kui 300 000. Et tegelikult võis Kreml sügisel mobiliseerida pool miljonit meest.