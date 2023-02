VALIMISSTUUDIO ⟩ Ossinovski: on ebasiiras, kui korraga lubatakse tõsta toetusi, alandada makse ja hoida eelarve tasakaalus

Kristen Michal : Tulevikulahendused on kindlasti juhitamatute võimsutena taastuvad energiaallikad ehk siis päike ja tuul, mida peaks juurde tulema. Maismaal on see veidi odavam kui merel, merel tuleb selle aasta jooksul vaadata, et kui soovitavast kogusest puudu jääb, tuleb riigi poolt panustada vähempakkumistega. Juhitavaid võimsusi on samamoodi vaja. Täna oleme hoidnud põlevkivikatlaid reservis ja ma arvan, et neid tuleks hoitakse reservis seni, kuni on selge, mis saab teistest juhitavatest võimsustest. Sellele, kas see on tuumajaam, peaksime saama vastuse tänavuse aasta jooksul või järgmise aasta alguses. Kui raport tuleb pooldav, siis Reformierakond toetab tuumajaama rajamist Eestisse.

Jevgeni Ossinovski: Meie nägemus põhineb sellel, et toodame aastaks 2030 vähemalt oma siseriikliku tarbimise jagu taastuvelektrit. See eeldab, et meil oleks võimalik taastuvenergiat kiiresti arendada. Nendeks on meretuulepargid, maismaa võimsused, salvestusvõimsused, vastavad võrguinvesteeringud ja regulatiivsed muutused sinna juurde. Kui me need asjad ära teeme, siis on Eesti ligikaudu 60 protsendil tundidest elektri netoeksportija. Me toodame tegelikult rohkem elektrit kui tarbime ja see auk, mida me peame varustuskindluse mõttes katma, muutub palju väiksemaks kui ta täna on. Kui rääkida millisel viisil täita neid 40 protsenti tundidest, siis põlevkivielektrijaamu peaks kindlasti varustuskindluse reservis hoidma nii kaua, kui alternatiivi pole tekkinud. Tuumajaam pakub meile parimal juhul seda alternatiivi alles 10 aasta pärast ja just seetõttu sotsiaaldemokraadid ei poolda selle rajamist Eestisse. See ei aita hetkel lahendada neid muresid, mis meil parajasti on. Paraku jääb küsimus, kuidas me tagame avariilise reservi juhul, kui ühendused katkevad ja ma ei välista, et selle tarbeks on mõistlik ehitada täiendav avariiline gaasijaam.