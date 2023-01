OTSE POSTIMEHEST ⟩ Sukles: tegelikult otsustavad venelaste lubamise olümpiale rahvusvahelised alaliidud

Otsust olümpiamänge boikottida, ei saa teha riik. Kui riik hakkab sekkuma, valitsus otsustama või mõni hull tahab, et riigikogu hakkab sellekohaseid seadusi vastu võtma, siis sellele järgneb automaatselt vastavalt olümpiahartale Eesti olümpiakomitee kõrvaldamine igasugusest olümpialiikumisest. Nii et sellist otsust ei saa teha valitsus ega riigikogu. Otsuse, kas saata koondis välja või mitte, saab teha ainult Eesti Olümpiakomitee. Kui me tõepoolest jõuame selle kõige raskema otsuseni, milleks on võimalik boikott, siis tuleb arvestada, et tegelikult on sportlasel niigi valikuvabadus ja seda ka siis, kui me oleme olümpiamängudel, kus on Valgevene ja Venemaa sportlased. Kui sellisel juhul keegi meie koondise sportlane ütleb, et mina ei lähe ja ei võistle, siis on see tema vaba tahe, mitte keegi ei hakka teda sinna suunama. Halb variant on see, kus EOK täitevkomitee tuleb kokku ja ütleb, et antud situatsioonis meie olümpiale ei sõida. Seal on nii palju neid mängumaid, näiteks kui seal on siis Venemaa ja Valgevene, aga on ka Ukraina võistlejad, kas me siis vaatame, et kõik on Pariisis, aga meie Epp Mäega istume siin nii öelda kohvikus, see ei ole ka õiglane.