OTSE POSTIMEHEST ⟩ Aljona Kurbatova: kogukonna usalduse võitmine ei ole lihtne, kui meil on olnud aastaid karm karistuspoliitika

Mäletame, kuidas viis aastat tagasi lõhuti Eestis kaks suurt fentanüüliga äritsevat võrgustikku, mille ninamehed Juri Vorobei ja vennad Kärbergid istuvad loodetavasti veel pikka aega Rootsi kardinate taga. Pärast seda kukkusid uimastisurmad kolinal 2019. aastal 26ni. Ent narkokaubandus on kõva kasumiga äri, mistõttu pole mõtet arvata, et keegi teine mõne aja pärast seda uuesti ei ürita. Mida saaks veel teha, et muutustele kiiremini reageerida?

Üks peamine murekoht on see, et me ei suuda tarvitajaid uimastiturul toimuvatest muutustest piisavalt kiiresti hoiatada ega ka ise piisavalt kiiresti tuvastada uusi aineid, mis on turule jõudnud.

Samas on just tarvitajad need, kes tunnevad, kui midagi on järsku teistmoodi. Peame välja mõtlema, kuidas see info kiiresti kätte saada ja võib-olla hankida tuvastamiseks ka nende ainete näidiseid. Samuti mõistatame praegu, kuidas luua teavituskanalid, mida tarvitajad usaldavad. Riigiasutus ei ole kasutajate jaoks kõige usaldusväärsem infoallikas.

Kes ja kuidas võiks siis kiireloomulist infot jagada?

Uimastitarvitaja usaldab kõige rohkem ikkagi teist tarvitajat. Näiteks koondab uimastikasutajaid MTÜ Lunest. Samuti on meil koostöös politseiga mõtteid, kuidas julgustada inimesi, et nad loovutaksid ainete näidiseid ilma, et nad aine omamise eest karistada saaksid. Ent kogukonna usalduse võitmine ei ole nii lihtne, kui meil on aastaid olnud karm karistuspoliitika.