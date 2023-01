OTSE POSTIMEHEST ⟩ Koitmäe: hääletamine riigikogu valimistel algab juba 27. veebruaril

Hääli hakatakse kokku lugema pärast valimisjaoskondade sulgemist

Koitmäe rääkis, et e-hääli hakatakse töötlema pärast seda, kui valimisjaoskondadelt on saadud kinnitus, et hääletamine on lõppenud. «Kõigepealt kõrvaldatakse topelthääled ja tühistatavad hääled ning seejärel algab häälte lugemine. Tulemused tulevad kümne ja üheteistkümne vahel. Seda efekti, mis oli vanasti, et kella kaheksa ajal ilmuvad kõik e-hääled korraga ekraanile, enam ei ole.»

Valimiste nädal langeb kokku koolivaheajaga

Koitmäe juhtis tähelepanu, et inimesed, kes sõidavad sel ajal teistesse riikidesse, mõtleksid läbi, kuidas ja millal nad hääletavad.

«Eelmiste valimiste pinnalt nägime, et sellistest populaarsetest puhkuseriikidest nagu Tai ja Hispaania tuli palju rohkem hääli, kui võinuks arvata. Kindlasti tasub veenduda, et ID-kaart ja koodid on kaasas või mobiil-ID toimib,» lausus Koitmäe. Ta lisas, et muidugi saab välisriigis hääletada ka pabersedeliga, aga see toimub vahemikus 10 kuni 15 päeva enne valimispäeva ja posti teel hääletamiseks on ka juba liiga hilja.

Valimisaktiivsus võib tulla väiksem

Valimisteenistuse juht lausus, et traditsiooniliselt on Eestis arvutatud hääletamisest osavõttu Eesti hääletamistulemuste põhjal ehk välisriigis elavad valijad on olnud eraldi nimekirjas, nüüd on meil aga ühtne nimekiri, nii et hääletusest osavõtnute alus muutub. «Me arvestame sisse ka kõik alaliselt välisriigis elavad valijad, mis tähendab, et hääletamisaktiivsus võib kolme-nelja protsendi võrra langeda.»