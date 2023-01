VALIMISSTUUDIO ⟩ Kõlvart: olen kavandatud viisil eestikeelsele koolile ülemineku vastu

Tõnis Lukas: Isamaale on see üks olulisemaid asju, et juba alustatud tee lõplikuks üleminekuks täielikule eestikeelsele õppele, saaks lõpuni käidud, et see protsess ei jääks jälle pooleli. Pean nentima, et see on isegi suur progress, et Keskerakonna esindaja ei vastandunud eesti keelele üleminekule. See on muutus, võrreldes eelevate aastatega ja ka härra Kõlvarti enda seisukohtadele kümmekond aastat tagasi. Paraku on vastuseis nüüd Itaalia streigi moodi, kus otsitakse põhjusi, miks mitte midagi teha. Arvudega on ju ka nii, et alati saab valida kõige negatiivsema näite, aga saab ka valida positiivse näite. Kui rääkida keelekvalifikatsioonile mitte vastavatest õpetajatest, siis valdavalt on see Harjumaa ja Ida-Virumaa probleem on. Seal on tõesti 2 200 õpetajat, kes ei vasta kvalifikatsioonile, aga suur osa neist on avaldanud soovi õppida ja oma keeleoskust parandada. Mis puudutab õpetajaid tervikuna, siis pensionärid lähevad tõesti ära, aga ärge saatke neid ära 60-aastaselt. Mina olen ka 60 ja minu kursusekaaslased õpetavad praegu veel suure hooga, nii et ei ole vaja kõiki 60-aastaseid maha kanda. Üleminekul eestikeelsele koolile oleme arvutused teinud, tegevuskava on olemas ja praegu käib ettevalmistus periood. See on tõesti lühike, aga me oleme tegelikult valmistunud juba 30 aastat. Võimalusi erandite tegemiseks on piisavalt kirjeldatud ka seaduses, nii et läheme seda reformi tegema mõistusega, aga läheme ka järjekindlalt.