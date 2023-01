SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Leopard 2 tanke pole kunagi reaalses sõjaolukorras kasutatud

Kui tankidest rääkida, siis kõige rohkem on NATO riikidel relvastuses Abramsit, mis on Ameerika tank ja mida on ehitatud üle 10 000. Teine enimlevinud tanki tüüp, mida NATO ja Euroopa Liidu liitlased kasutavad, ongi Leopard 2, neid on ehitatud üle 3600. Need tankid on relvastuses ka Kanadal ja veel mõnel riigil Lõuna-Ameerikas ja Aasias. Tema modifikatsioonid on A4, A5, A6 ja A7, mis tähendab et A4 on kõige vähem arenenud ja A7 enim arenenud. Võrreldes Abramsiga on Leopard 2 hooldamine lihtsam. Ma olen ise Iraagis näinud, milline hooldusahel on Abramsidel. Samas on Abrams ennast lahingutes tõestanud, sõdinud Lahesõjas, olnud Afganistanis – igal pool, kus ameeriklased on sõdinud, on olnud ka Abrams-tankid ja seda tanki on ka vastavalt täiustatud. Brittidel on kasutusel Challengerid, mis on ka Eestis olemas NATO pataljoni lahingugrupil, neid on ehitatud umbes 500 ja neid ei ole lahingus kaotatud. Need tankid on olnud kõigis sõdades, kus britid on sõdinud, need on väga tugeva soomusega tankid.