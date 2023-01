OTSE POSTIMEHEST ⟩ Vassili Novak: EMO standardit tuleb langetada

Kümme aastat tagasi soovitati EMO ülekoormust ravida inimeste harimisega, ent see pole see edu toonud. Kas teile näib samuti?

Nõus. Andsime koos perearstidega omal ajal välja juhendi, millal tulla EMOsse, millal minna perearsti juurde, aga ainult õpetusest ei piisa.

Veidi üldistades võib öelda, et kui inimesed tulevad EMOsse kerge tervisemurega, siis mitte sellepärast, et nad ei saa aru, et see on vale koht, vaid sellepärast, et neil pole enam kusagile mujale minna. Vaid väike osa ei saa aru, kuidas süsteem toimib, näiteks praegu Ukraina sõjapõgenikud. Panen perearstidele siinkohal südamele neid inimesi rohkem aidata, mitte lasta neil teadmatusest EMOsse jalutada.

Kolmandaks saab inimene pöörduda erakabinetti, viimasel ajal on neid loodud juba ka kaubanduskeskustesse.

Ent eravastuvõtt on kallis, paljud otsustavad EMO kasuks. Mida siis ikkagi teha?

Kui me tahame, et kergete tervisehädadega haiged ei tuleks EMOsse, tuleb neile luua koht, kuhu nad saavad minna. Ma olen pikemat aega rääkinud ja tundub, et nüüd hakatakse seda ka kuulama, et perearstikeskuste juurde on vaja luua nn rohelised EMOd, kuhu igaüks võib alati minna ega sõltu sellest, kas tema perearst on äkki haigeks jäänud või on tal parajasti imikute vastuvõtu päev.

Kuidas harjutada inimene EMO asemel valvekeskuses käima, eriti kui ta ei saa ka täpselt aru, kui tõsine tema tervisemure on?

No tuleb ümber harjutada. Käisime hiljuti Rootsis. Karolinska haiglas, kuhu on koondatud raske trauma-, kirurgia-, onkoloogia ja muu kõrge kompetents. EMO ootesaal oli tühi. Kui inimene pimesoole kõhuvaluga sealsesse EMOsse ka pöördub, siis saadetakse ta kohe edasi linnahaiglasse, vajadusel kutsutakse teda transportima kiirabi. Samuti külastasime ka ühte linnahaiglatest, mille EMO ooteruumis oli palju rahvast – viie aastaga olid inimeste harjumused muutunud.