Esmaspäevases Õhtu! saates on külas Karolin Tsarski, kelle orgasm on teinud temast viimase aja tuntuima Eestlase välismaal. Aasta loom 2023 on väljasuremisohus lendorav. Saame teada, milline on selle erilise looma eluviis ja harjumused. Uurime, kui veidraid loitse laususid Eesti naised 100 aastat tagasi ning mida ütleb Jüri ja Pireti käekiri nende isiksuse kohta.