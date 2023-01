Otse Postimehest ⟩ Sõiduõpetaja: taipamatud inimesed satuvad liikluses hammasrataste vahele

Seega te olete kindel, et meie autokoolide libedasõidu treening on piisav, et need juhid liiklusesse paisata?

Siin on mõttekoht – õpilane, kes läbib oma autokooli suvisel perioodil, kogeb seda libedasõitu väga lühikese aja vältel kunstlikul libedasõidu rajal, üks tunnike laias laastus. Kui nüüd küsida, kas ta selle tunnikese läbimise järel on libedasõidu ekspert, siis no vist mitte. Õpilane, kes läbib autokooli talvisel ajal, nagu praegu, läbib ju õppesõitu iga päev sisuliselt libedasõiduna ja ma arvan, et tema ettevalmistus on selle võrra parem.

Mida teha? Kas soovitada inimestel, kes on saanud juhiloa, kes on läbinud suvisel ajal oma autokooli külastada libedasõidurada vabatahtlikult enda täiendamiseks? Võib-olla siin on mõttekoht. Kui paljud inimesed reaalselt seda teevad? Ma kahtlen, et on palju neid, kes selle teekonna ette võtavad.

Aga nihutada neid asju nii, et võib-olla kõik need autokooli õpilased läbiksid õppesõidu talvisel perioodil, on ilmselt mõeldamatu?

On ja ei ole. Küllap siin on ka debatikoht. Ilmselt kuuleksime tugevat vastuseisu inimeste endi poolt, et kuidas nii, ma soovin suvel autokoolis käia, miks ma pean ootama talve, et saada selle talvise sõidu kogemust – ma käin enda libedasõidu koolitusel ja andke mulle mu load. Küllap me selle vaidlusega põrkuksime.