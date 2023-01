OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tõnis Leht: madalama sissetulekuga valijale teevad pakkumisi nii EKRE, sotsid kui Keskerakond

Neid suuri märgilisi asju, mida on suudetud realiseerida, on Isamaal kõige rohkem. Omaette küsimus on, kui palju see on nende toetusbaasi kasvatanud.

Kas EKRE puhul jääbki uutel valimistel fookusesse vastandumine Reformierakonnale ja odav elekter?

EKRE lubab jah Eestit päästa, sisuliselt päästa Reformierakonna valitsemise käest, ja selle üks kandvaid talasid on inimeste päästmine vaesusest väga läbi soodsa elektri ja energiahindade. Soodne elektri hind eeldab nende puhul energiamaksude alandamist ja elektri puhul ka CO2 kvoodisüsteemist ja börsisüsteemist lahkumist.

Need on kõik üsna jõulised lubadused, mida realiseerida on väga keeruline. Nad võivad kõnetada haavatavama sissetulekuga valijagruppi, samas on analoogsete lubaduste konkurents päris suur. Ega siis EKRE üksi selles kategoorias võistle, see on ikkagi kõige rohkem olnud Keskerakonna leib ja see on vast ka sotside leib.

Sotsid lubavad ka palgatõusu.

Nemad näevad miinimumpalga tõstmist ikka väga jõulises tempos, miinimumpalk peaks tõusma 1200 euroni ja 1000 euroni juba aastal 2024. Selleks, et säärast palgatõusu tagada, ollakse valmis maksma paljudele ettevõtetele ka palgatoetust.

Palgatoetus on miski, mida me mäletame veel koroonaajast, aga sotside mudel näeb väiksemate palkade tõstmiseks ette väga jõuliste meetmetega ettevõtlusesse sekkumist. See valimislubadus on saanud palju tagasisidet ja enamik sellest tagasisidest on olnud kriitiline. Silma nad igal juhul selle lubadusega on jäänud.