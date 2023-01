SÕJASTUUDIO ⟩ Kannik: Putin on sunnitud uue mobilisatsiooni välja kuulutama, kuna ka venelaste inimressurss on ammendumas

Kuuldavasti on venelased toonud täiendavat elavjõudu ja tehnikat Valgevenesse ja kuna tehnika pidavat pärinema hoiukohtadest, kus ta on kaua seisnud, olevat Valgevenesse viimise mõte see, et Valgevene sõjavägi teeks selle korda.

See kõlab loogilisemalt kui variant, et Venemaa üritab uut rünnakut Kiievile. Selle üle on ju ka spekuleeritud, aga praegusel hetkel ma Venemaal küll neid inimressursse ega ka tehnikat ei näe, et nad saaksid sellise rünnaku ette võtta. Minu hinnangul eeldaks see pigem uut mobilisatsioonilainet, et saada juurde inimjõudu. Venemaa on viimaste kuude jooksul kasutanud Valgevenet nii mobiliseeritute väljaõppeks ja tundub, et nüüd ka tehnika remondiks. Kuna endal on peaaegu kõik jõud rindele paisatud, siis saab Valgevene armeed nii öelda alltöövõtu korras nendeks tegevusteks kasutada.

Mobilisatsiooni kohta arvavad mõned sõjanduseksperdid, et see tuleb, teised jälle, et mitte.