OTSE POSTIMEHEST ⟩ Heido Vitsur: sellist hinnatõusu nägime viimati 1993. aastal

On ju väga hea, et rahandusministeeriumi prognoosid on suhteliselt täpsed, muidu tuleks ka riigieelarvet korrigeerida ja negatiivne korrigeerimine puudutaks elu päris valusalt.

Aivar Reinap: Eelmise aasta baasil pole seda ka karta, kuna inflatsioon oli kõrge ja maksutulud laekusid väga hästi, nii et probleeme ei ole. Aga kui me mõtleme rahandusministeeriumi peale, siis eks neil ole ka kõige rohkem infot, neil on kasutada nii maksuameti kui statistikaameti andmed, nii et nemad saavad kõige parema pildi, mis päriselt reaalses elus toimub.

Milliste asjade prognoosimisega möödunud aastal kõige rohkem mööda pandi, oli see hinnatõus, mis andis küll juba eelneva aasta lõpus tunda, aga kas osati prognoosida sellest hinnatõusu, nagu ta meil lõpuks tuli?

Heido Vitsur: Sellist hinnatõusu ei prognoosinud keegi, et mõni kuu on see 25 protsenti ja aasta peale tõusevad hinnad 30 protsenti. Sellist asja polnud nähtud vist alates 1992-st või 1993-ndast aastast. Kõige suurem hinnatõus enne finantskriisi oli meil kuskil 10 kuni 11 protsenti aastas, nii et 25 protsenti on ikka liiga palju.