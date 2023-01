SÕJASTUUDIO ⟩ Stoicescu: Ukraina on võimeline ilma lääne abita ründama Venemaal asuvaid objekte

Ukraina on iseseisvalt, ilma lääne abita, omandanud võime rünnata Venemaal asuvaid objekte, mis on täiesti seaduslikud sihtmärgid, kuna Venemaa kasutab neid Ukraina hävitamiseks, nagu ka see Engelsi linnas olev strateegiliste pommitajate õhuväebaas. Ukraina teeb õigesti, et neid hävitab. Õnnestunud rünnakud Engelsi õhuväebaasile, me võime vaid mõelda, kui palju inimelusid päästeti Ukrainas tänu sellele, et võib-olla kaks venelaste rünnakut jäi vahepeal toimumata. Kas venelased tõesti arvavad, et kui nad läksid Ukrainale kallale, siis kogu see õudus peabki toimuma Ukraina pinnal. Miks see ei peaks laienema Venemaale. Loomulikult ei käitu Ukraina nii barbaarselt nagu Venemaa, ei hakka suvaliselt inimesi tapma, vaid ründab ainult sõjalisi objekte. Ja õigesti teeb, sest kui nad võtaksid üle Venemaa sõdismisstiili, siis ma arvan, et lääne toetus kukuks tagant ära. Ukrainlased pole kunagi öelnud, et nad ei ründa Venemaa territooriumi, nad lihtsalt ei sõdi venelaste moodi.