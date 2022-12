OTSE POSTIMEHEST ⟩ Perearst Eero Merilind: koroonaviirus on taandunud tavaliseks viirushaiguseks

Elu näitab, et inimesed on hakanud ära unustama, et kui nad jäävad haigeks, tuleb ka palavik, kuid ehmatatakse ära: eile olin täiesti terve, täna on järsku kõrge palavik. Gripi ajal on palavik veel ka hästi kõrge - 38-39 kraadi ja nii viis-kuus või ka seitse päeva järjest. Tuletan siis vanematele meelde, et meil on olemas palavikurohud.